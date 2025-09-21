Reconnaissance de l'Etat de Palestine : la libération des otages retenus à Gaza est «une condition» à l’ouverture d’une ambassade, déclare Emmanuel Macron

La France pose comme condition à l'ouverture d'une ambassade en Palestine la libération des otages retenus à Gaza par les terroristes du Hamas, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne américaine CBS.

Une annonce d'ampleur à la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine par la France. Emmanuel Macron a posé comme condition à l'ouverture d'une ambassade en Palestine la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas, a-t-il annoncé dans un entretien diffusé ce dimanche sur la chaîne américaine CBS.

La libération de ces otages «est une condition claire avant que nous ouvrions une ambassade», a-t-il déclaré en anglais dans une interview enregistrée jeudi.

La France dispose d'un consulat général à Jérusalem, qui assure sa représentation auprès de l'Autorité palestinienne. De plus, l'ambassade française en Israël est située à Tel Aviv. La France doit officiellement reconnaître l'Etat palestinien, avec une dizaine d'autres pays, lors d'un sommet au siège des Nations unies à New York qui se tiendra ce lundi 22 septembre.

La volonté d'«isoler» le Hamas

Interrogé par la journaliste de l'émission «Face the Nation» sur le fait qu'il ne faisait pas de la libération des otages une condition de cette reconnaissance, il a répondu: «Ce sera, pour nous, une condition claire avant d'ouvrir, par exemple, une ambassade en Palestine».

«Cette condition est la première d'une série de préalables que nous allons défendre au sein du processus de paix. Mais nous allons ce lundi annoncer cette reconnaissance d'un Etat palestinien», a répondu le président français.

Emmanuel Macron, qui dit vouloir «isoler» le Hamas, s'en prend à conduite des opérations israéliennes à Gaza. «Ce qu'il se passe, c'est que, de facto, il y a beaucoup de civils qui sont tués, et le projet est de déplacer les gens. Donc je pense que c'est une grosse erreur», a-t-il précisé.

Il a aussi dénoncé la «folie» d'un éventuel plan qui viserait à évacuer l'ensemble des Palestiniens de la bande de Gaza avant la reconstruction du territoire palestinien. «Nous ne pouvons pas, implicitement ou explicitement, faire preuve de complaisance vis-à-vis d'un tel projet», a souligné le chef de l'Etat.