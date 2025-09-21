Reconnaissance de l’Etat de Palestine : Olivier Faure demande à Emmanuel Macron «d’autoriser» les drapeaux palestiniens sur les mairies françaises ce lundi

À la veille de la reconnaissance internationale d’un Etat de Palestine par plusieurs pays occidentaux, dont la France, Olivier Faure a demandé à Emmanuel Macron «d’autoriser» le pavoisement de drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies.

Ce lundi 22 septembre, la France, ainsi qu’une dizaine d’autres pays, reconnaîtront officiellement l’État de Palestine lors d’un sommet au siège des Nations unies, à New York. Un geste fort de la communauté internationale pour tenter de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza.

Pour affirmer le soutien de la France à la Palestine, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a demandé ce dimanche 21 septembre à Emmanuel Macron de permettre le pavoisement de drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies qui le souhaitent.

«Il s’agirait non seulement d’un acte fort envers tous ceux qui sont attachés à la résolution du conflit israélo-palestinien, mais aussi d’une démarche cohérente avec la position de la France que vous proclamerez devant la communauté internationale», a-t-il écrit dans une lettre au président de la République.

Cette initiative a toutefois été vivement critiquée par certains opposants politiques, dont le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau.

Emmanuel Macron ajoute une condition

À la veille de la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine, Emmanuel Macron a fait une annonce choc. Le président a en effet posé comme condition à l’ouverture d’une ambassade en Palestine la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas.

Cette déclaration a été faite dans un entretien diffusé ce dimanche sur la chaîne américaine CBS. «La libération de ces otages est une condition claire avant que nous ouvrions une ambassade», a-t-il déclaré en anglais lors d’une interview enregistrée le 18 septembre dernier. Reste à savoir comment le Hamas réagira à cette condition.

Israël, de son côté, a de nouveau refusé de reconnaître un État palestinien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé ce dimanche qu’il n’y aura pas d’État palestinien, dans une vidéo adressée aux dirigeants occidentaux.

«J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un Etat palestinien après le massacre atroce du 7 octobre: vous offrez une récompense énorme au terrorisme», a-t-il lancé, avant d’ajouter : «J'ai un autre message pour vous: cela n'arrivera pas. Aucun Etat palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain».