Renault : après trois ans de travaux, le showroom de la marque au losange est de retour sur les Champs-Elysées

Fermé depuis près de trois ans en raison de travaux de rénovation, le showroom du constructeur automobile Renault situé sur les Champs-Élysées a réouvert ses portes au grand public.

Elle a longtemps été symbolisée par sa monoplace de Formule 1 exposée en son cœur, mais c'est désormais une affaire du passé. Installée au 53, avenue des Champs-Élysées à Paris depuis 1910, la boutique phare de Renault a ouvert ses portes, ce mardi 17 septembre, après trois années de rénovations.

Et pour son retour, le showroom de la marque au losange, désormais renommé «le Défilé Renault», vise à «réécrire l'histoire urbaine et culturelle de Renault sur les Champs-Élysées», avec une expérience dédiée à l'innovation et la convivialité.

Renault

Un showroom en lieu de rassemblement

Au sein de ce showroom, les clients et consommateurs pourront retrouver de nombreux véhicules de la marque, mais aussi un restaurant, une boutique et des événements culturels programmés (DJ sets, projections cinéma ou encore des rendez-vous littéraires ...) sur son site internet.

«Le défilé Renault place la découverte et le plaisir au centre du parcours client», comme l'indique Fabrice Cambolive, CEO de Renault.

Renault

À l'occasion de son ouverture, le showroom de la marque au losange met en scène la Renault 4 E-Tech electric de 2025, qui est une version modernisée de l'emblématique véhicule produit en 1961.