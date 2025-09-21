Toute l’actu en direct 24h/24
«Un ministre du gouvernement m’autorise à dire que Dominique de Villepin considère que l’Etat d’Israël est une parenthèse», alerte Julien Dray

«Un ministre du gouvernement de droite m’autorise à dire que Dominique de Villepin considère que l’Etat d’Israël est une parenthèse», a alerté Julien Dray ce dimanche sur CNEWS. L'ancien député a évoqué la lourde charge de l'ex-Premier ministre à l'encontre d'Emmanuel Macron à la veille de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France.

IsraëlDominique de VillepinConflit israélo-palestinien

