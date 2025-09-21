Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce lundi

Toute l’actu en direct 24h/24
Météo-France a placé un département en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce lundi 22 septembre.

L’épisode pluvio-orageux qui s’est installé sur une grande partie du territoire français ce week-end va se prolonger cette semaine. Ce lundi, les prévisionnistes ont placé un seul département en alerte jaune aux vents violents.

Selon les prévisions de Météo-France, les Pyrénées-Atlantiques sont le seul département placé en vigilance jaune aux vents violents.

En plus de cette alerte aux rafales de vent, les Pyrénées-Atlantiques sont également concernées par une vigilance jaune à la pluie-inondation et aux orages, selon les dernières prévisions de l’institut météorologique.  

