Affaire Delphine Jubillar : le procès de Cédric Jubillar s'ouvre ce lundi devant les Assises du Tarn

Delphine Jubillar n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Près de cinq ans plus tard, le procès de son mari, Cédric Jubillar, s'ouvre à Albi ce lundi 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn. Le départ d'un long marathon judiciaire de quatre semaines.

Une affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime. Ce lundi, s'ouvre le très médiatisé procès de Cédric Jubillar devant la cour d'assises du Tarn, cinq ans après la disparition de sa femme Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu sanitaire.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, ce peintre-plaquiste, qui clame toujours son innocence, est le dernier à avoir vu son épouse vivante lorsqu'il signale sa disparition à la gendarmerie, à 4h09.

Si Cédric Jubillar nie toute implication dans la disparition de son épouse, les juges d'instruction en ont la conviction : malgré l'absence de corps, la mort de cette infirmière de nuit, mère de deux enfants, ne fait aucun doute.

Cédric Jubillar nie en bloc

Malgré les déclarations du codétenu et de l'ex-compagne du suspect, le corps de la disparue n'a jamais été retrouvé.

En effet, depuis le début de l'affaire, les avocats de Cédric Jubillar martèlent de leur côté que le dossier est vide, que les gendarmes ont cherché dans une seule et même direction et que leur client est victime d'une erreur judiciaire.

Pourtant, l'absence de preuves accablantes et d'aveux officiels n'a pas empêché son renvoi devant une cour d'assises. Un long marathon d'un mois pour une affaire aux multiples inconnues.