Centre Pompidou : le célèbre musée parisien ferme ses portes à partir de ce lundi pour cinq années de travaux

Le Centre Pompidou, bâtiment parisien iconique à l'architecture tubulaire multicolore qui abrite le plus important musée d'art moderne au monde, fermera ses portes ce lundi 22 septembre pour une durée de cinq ans.

C'est un symbole de Paris et de la culture parisienne qui ferme ses portes aux visiteurs. Reconnu dans le monde entier pour son architecture singulière et sa collection d'art moderne, l'une des plus importantes du globe avec celle du MoMA de New York, le Centre Pompidou fermera ses portes à la partir de ce lundi 22 septembre pour une durée de cinq ans.

Cette fermeture, vécue comme un «crève-cœur» par les amateurs d'art, est liée à des travaux nécessaires pour le bâtiment : inauguré en 1977, il souffre de vétusté et nécessite une importante remise à jour des normes d'accueil et de sécurité.

Un important désamiantage et un réaménagement intérieur sont prévus, sans oublier une amélioration de l'accessibilité et une nouvelle étanchéité, dont le but est de «réduire de 40% la facture énergétique», selon le président du Centre, Laurent Le Bon. «On garde l'enveloppe extérieure, mais du sous-sol jusqu'au dernier étage, on change tout», a-t-il détaillé.

Un coût estimé à près d'un demi-milliard d'euros

Le coût global des travaux est estimé à 460 millions d’euros, dont 280 millions financés par l'État. Pour les 180 millions restants, «100 millions sont déjà assurés et nous avons bon espoir de trouver les 80 restants dans les cinq ans qui viennent», a précisé le directeur du Centre Pompidou.

Outre le mécénat et la circulation des expositions, le Centre Pompidou peut compter sur sa marque ainsi que sur ses «partenariats», au premier rang desquels celui avec l'Arabie Saoudite qui participe à hauteur de 50 millions d'euros à la rénovation.

Durant la période des travaux, les œuvres présentes à l'intérieur du musée seront exposées en France, ainsi qu'à l'étranger.