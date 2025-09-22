Chantage à la sextape : quelle peine encourt le maire de Saint-Etienne ?

Le procès du maire de Saint-Etienne pour «chantage à la sextape» démarre ce lundi à Lyon. Il sera jugé avec sept autres personnes soupçonnées d’avoir participé à ce piège pour évincer un rival en lice pour la mairie de la ville. Il encourt une peine de prison et de l’inéligibilité.

Escort-boy, caméra cachée et chantage : la justice entame ce lundi l'examen de l'affaire dite de la «sextape» à la mairie de Saint-Etienne qui, à bien des égards, dépasse les scénarios de fiction les plus sulfureux. Au cœur du procès prévu toute la semaine à Lyon, le maire de la ville ligérienne, Gaël Perdriau, 53 ans, exclu du parti Les Républicains, est jugé avec d'anciens proches pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, et risque au moins cinq ans de prison.

Gaël Perdriau est notamment accusé d'avoir utilisé une vidéo intime pour museler un rival, Gilles Artigues, alors premier adjoint du maire. Ce centriste catholique, qui s'était opposé au mariage homosexuel, a été filmé à son insu en janvier 2015 dans une chambre d'hôtel parisien avec un escort-boy, et les années suivantes la vidéo aurait servi à brimer ses velléités d'indépendance. Une fois l'affaire rendue publique, Gilles Artigues a porté plainte pour «chantage aggravé».

Un piège bien orchestré

Après plusieurs gardes à vue, mises sur écoute et perquisitions, les juges d'instruction ont estimé avoir suffisamment de preuves pour renvoyer le maire devant la justice avec son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, son ancien adjoint à l'Education Samy Kéfi-Jérôme, et l'ex-compagnon de celui-ci Gilles Rossary-Lenglet. Ce dernier, un personnage atypique qui fréquentait les milieux politiques sans avoir de mandat, est l'homme par lequel le scandale est arrivé. C'est lui qui a révélé la sextape à la presse.

Selon son récit, le maire et son directeur de cabinet, un duo soudé, cherchaient les moyens de «tenir» le premier adjoint avec lequel ils avaient conclu un accord électoral de circonstance pour reprendre la ville à la gauche en 2014, mais dont ils redoutaient qu'il cherche à s'émanciper. Ils s'en étaient ouverts au jeune et ambitieux adjoint à l'Education, qui avait sollicité son conjoint. Gilles Rossary-Lenglet admet avoir alors eu l'idée de piéger Gilles Artigues «sur le plan des mœurs».

Devant les enquêteurs, Samy Kéfi-Jérôme reconnaît avoir attiré Gilles Artigues dans la chambre d'hôtel et planqué la caméra. Après de premières dénégations, le directeur de cabinet a reconnu son implication et avoué avoir envisagé de compromettre un autre adversaire, l'ancien maire de Saint-Etienne Michel Thiollière, avec une prostituée mineure, sans aller jusqu'au bout cette fois. Surtout, Pierre Gauttieri a lâché Gaël Perdriau qui, dit-il, a donné son «feu vert» au complot et a pris en main son volet financier.

5 ans de prison pour le maire ?

Selon les conclusions des enquêteurs, le piège a en effet été financé à hauteur de 40.000 euros par des fonds municipaux, via des subventions accordées sur «la réserve du maire» à deux associations. Deux couples, à la tête de ces dernières, seront ainsi jugés pour «abus de confiance». Sans être au courant de l'existence de la vidéo, ils ont reversé les subventions à Gilles Rossary-Lenglet, qui s'en est notamment servi pour payer l'escort-boy avec lequel Gilles Artigues a été filmé.

Devant le tribunal, le maire devra ainsi répondre de trois délits : chantage, détournement de fonds publics (pour le financement présumé de l’opération) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. Des faits qui peuvent être punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.