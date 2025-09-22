Inondations dans les Côtes-d'Armor : une femme retrouvée morte dans sa voiture près de Guingamp

Une automobiliste de 55 ans a perdu la vie ce lundi matin à Ploumagoar (Côtes-d’Armor), après s’être retrouvée piégée dans son véhicule sur une route inondée, alors que de fortes pluies continuent de frapper la Bretagne depuis dimanche.

Un drame lié aux inondations. Une femme de 55 ans a été retrouvée morte dans son véhicule près de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, alors que le département breton a été touché par de fortes pluies depuis dimanche, a annoncé lundi la préfecture.

«Une femme de 55 ans est décédée dans son véhicule à Ploumagoar à 7h15», a indiqué la préfecture dans un communiqué. Cette femme «s'était engagée sur une route inondée et elle s'est retrouvée bloquée dans son véhicule», a précisé la préfecture à l'AFP.

Inondations importantes cette nuit à Ploumagoar (Côtes-d’Armor). 1500 appels aux pompiers du département et 400 interventions depuis le début des orages et pluies (information Ouest-France). Photo mairie de Ploumagoar via OF. #inondationpic.twitter.com/zNB1JdVUCn

Météo-France avait placé le département en vigilance orange pluies inondation jusqu'à ce lundi 10h, «des cumuls de pluie équivalant à plus d'un mois de précipitations (étant) attendus», selon le dernier bulletin de l'agence météorologique.

«100 mm d'eau en moins de 24h»

«Les secteurs de Paimpol, Plouha, Lanvollon, Guingamp, Saint-Quay-Portrieux et Plérin ont été particulièrement touchés», a indiqué la préfecture. «En moins de 24 heures, plus de 100 mm d’eau se sont abattus sur certains secteurs (...) Au plus fort de l’événement, une part importante du réseau routier a été coupée, notamment la RN12 et la D222 dans les deux sens», a-t-elle ajouté.

Les sapeurs-pompiers ont reçu 1.500 appels, sont intervenus plus de 400 fois et la gendarmerie a «géré 27 interventions», a indiqué la préfecture. Des interventions sont encore en cours.