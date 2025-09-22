Le Zoo de Beauval va devoir renvoyer son couple star de pandas en Chine, pour raison de santé

Après 13 années passées au ZooParc de Beauval, les pandas Huan Huan et Yuan Zi vont retourner vivre en Chine d’ici à la fin du mois de novembre. Initialement prévu en janvier 2027, leur départ a été avancé en raison de leur âge et des soucis de santé de la femelle.

Un couple star va quitter la France. Huan Huan et Yuan Zi, les pandas accueillis en 2012 au zoo de Beauval dans le cadre d’un programme international de conservation, de recherche et de reproduction des pandas géants, vont retourner en Chine cet automne, d’ici à la fin du mois de novembre, a annoncé le parc dans un communiqué.

Insuffisance rénale

Si leur départ a toujours été prévu, initialement en janvier 2027, il a été décidé en concertation avec les autorités chinoises de l’avancer. Ce, en raison de l’état de santé de la femelle. Les deux pandas sont âgés de 17 ans Huan Huan souffre en plus d’une insuffisance rénale, «une maladie chronique fréquente chez les carnivores vieillissants». Pas d’inquiétude toutefois car elle «conserve un beau appétit et un comportement habituel», relève Beauval.

Mais son retour en Chine implique de fait celui de son compagnon Yuan Zi.

Arrivés comme de véritables stars en France en janvier 2012, les pandas ont pu donner naissance à trois bébés en France, une première. Yuan Meng né en France en 2017 a quitté la France en 2024. Leurs jumelles Huanlili et Yuandudu, nées en 2021, restent pour leur part à Beauval.

Rodolphe Delord, le directeur du ZooParc du Loir-et-Cher, a indiqué à l’AFP qu’il espérait «entamer des discussions avec nos amis chinois pour prolonger encore le partenariat au-delà de 2027 «et pourquoi pas faire venir d'autres pandas dans le futur».

Pour les visiteurs désireux de dire adieu aux deux animaux, le zoo a décidé de mettre en place un dispositif spécial. Les fans pourront ainsi adresser un petit mot, un souvenir, un dessin ou une photo dans une boîte aux lettres dédiée dans le parc ou dans un livre d’or digital.