L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron reconnaîtra l'Etat de Palestine deux ans après le pogrom du Hamas»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Emmanuel Macron reconnaîtra l'Etat de Palestine deux ans après le pogrom du Hamas», a souligné Pascal Praud, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce lundi sur CNEWS, revenant sur la déclaration à venir ce lundi soir du président de la République lors de l’Assemblée générale des Nations unies autour de la reconnaissance officielle par la France d’un État palestinien. Et ce alors que l'antisémitisme explose actuellement en France. 

