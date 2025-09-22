Nîmes : le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans prend fin ce lundi

Alors qu’il avait été instauré en juillet dernier après une succession de violences liées au narcotrafic à Nîmes, la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans à partir de 21h prendra fin ce lundi.

Après deux mois, l’heure du bilan. A Nîmes, le couvre-feu à 21h00 pour les mineurs de moins de 16 ans mis en place après une succession de violences liées au narcotrafic arrivera à son terme ce lundi 22 septembre. Et pour les autorités, la mesure a «plutôt bien marché».

En effet, jusqu'à 230 policiers et trois unités de forces mobiles se relayaient jour et nuit. A cela s’ajoute une augmentation des interpellations de 63% par rapport à l'été 2024 et une saisie de 10 kg de résines de cannabis.

«Nous avons été renforcés par des unités de forces mobiles. Notre objectif, c'était d'accentuer notre présence sur la voie publique avec des actions de contrôles d'identité, de fouilles de coffre, de fouilles des parties communes, etc.», a ainsi détaillé Jean-Philippe Nahon, Directeur Interdépartemental de la Police Nationale à France 3 Occitanie.

Des habitants divisés

Pourtant, certains locaux se sont montrés plus réservés, en particulier les jeunes. «C'est bien. La nuit, les jeunes n'ont pas à sortir et s'il fait trop chaud, ils n'ont qu'à mettre des ventilateurs», a indiqué une retraitée à l’AFP.

«Les seniors sont contents. Les jeunes, eux, disent qu'ils ont été enfermés en pleine canicule. Pour les parents, c'est rassurant, à condition de pouvoir les tenir», à de son côté déclaré Raouf Azzouz, directeur du centre social Les Mille Couleurs. Il y avait «beaucoup moins de monde» dans les rues le soir et les policiers «étaient partout», a-t-il ajouté.

Si Jean-Paul Fournier, maire Les Républicains (LR) de Nîmes se félicite du dispositif, «c'est pas un arrêté municipal qui va arrêter à lui seul ceux qui sont sur les points de deal. Ils sont malheureusement déjà perdus», a déploré Bruno Bartoccetti, du syndicat Unité SGP Police.

«Quand les CRS partent, la dissuasion part avec eux», a aussi relevé Moussa, lancé dans une partie de rami dans un bistrot de Pissevin.

Depuis quelques années, des villes moyennes comme Nîmes ou Avignon sont rattrapées par un niveau de violences liées au trafic de drogues jusqu'alors réservé à Marseille. Et cette succession d'évènements avait incité le préfet du Gard, Jérôme Bonet, à annoncer un renfort temporaire de CRS.