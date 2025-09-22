Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé huit départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce mardi 23 septembre.

C'est un début d'automne pluvieux et tempétueux dans le Nord-est, où huit départements français sont placés en vigilance jaune «orages» pour cette journée du mardi 23 septembre par Météo-France.

Sont concernés : le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort.

© Météo-France

En outre, l'agence nationale de météorologie a précisé que ce mardi sera marqué par un ciel couvert et des pluies fréquentes du Grand Est au Centre-Val de Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, ainsi que sur l'Auvergne et le nord des Alpes.

«Sur le reste du pays, le ciel est plus variable, mais les passages nuageux s'accompagnent d'averses, en particulier près de la Manche et vers les Pyrénées où la limite pluie/neige se situe vers 1.800 m», ont-ils ajouté.

Côté températures, les minimales, en baisse et fraîches pour la saison, seront comprises entre 6 °C et 10 °C, 10 °C à 15°C sur le pourtour méditerranéen, et 16 °C à 20 °C en Corse.

L'après-midi, le thermomètre affichera 10 °C à 15 °C du Grand-Est au Centre-Val de Loire et au Massif central, 15 °C à 19 °C ailleurs, 20 °C à 24 °C près de la Méditerranée, et 24 °C à 27 °C en Corse.