Pas-de-Calais : érigée pour la guérison d'un enfant malade, une chapelle vandalisée tout juste après avoir été rénovée

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la ville de Busnes, dans le Pas-de-Calais, une chapelle fraichement rénovée en hommage à un enfant malade a été vandalisée ce samedi 20 septembre. Un acte inexpliqué qui a provoqué l'incompréhension des habitants du village.

Un acte antireligieux ? Dans le Pas-de-Calais, une chapelle restaurée par certains bénévoles a été prise pour cible ce samedi 20 septembre. Les raisons de ces dégradations ne sont pas connues.

Jean-Claude, habitant de la commune de Busnes interrogé par CNEWS, est passé devant la chapelle samedi 20 septembre au matin. C'est avec stupeur qu'il a découvert les dégradations. «Ce que j'ai vu en premier, c'est la porte qui a été taguée avec de la peinture dorée», raconte le résident de la ville où se sont déroulés les faits.

«Après j'ai vu d'autres traces, vertes, qui remontaient jusqu'en-haut», ajoute-t-il en pointant du doigt d'autres dégradations, entachant notamment la pancarte de la chapelle où il est inscrit «Notre-Dame Auxiliatrice PPN».

le maire dépose plainte

Erigée pour la guérison d'un enfant malade, elle venait d'être rénovée par des bénévoles. Valérie, en charge de son entretien, explique : «Il y avait une marche des chapelles organisée donc nous avons décidé, avec plusieurs personnes du voisinage, de la remettre en état, notamment la plaque, la porte et la peinture».

Les riverains se sont eux aussi montrés stupéfaits. «C'est ma jeunesse, nous passons là tout le temps», confie un premier passant, alors qu'un second ajoute qu'il «n'arrive pas à comprendre la raison» d'un tel agissement.

Tags devant la compagnie aérienne israélienne El Al : le parquet de Paris ouvre une enquête pour détérioration en raison de la race et de la religion

Le maire du village de 1.200 habitants, Franck Hannebicq, a annoncé avoir porté plainte.

Pas-de-CalaisenfantVandalismeÉglise

