Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal

«C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», a fustigé Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du mouvement Identité Libertés, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, alors qu'Emmanuel Macron doit entériner ce lundi 22 septembre, à 21h (heure française), lors de l’Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance officielle par la France d’un État palestinien.