Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», a fustigé Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du mouvement Identité Libertés, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, alors qu'Emmanuel Macron doit entériner ce lundi 22 septembre, à 21h (heure française), lors de l’Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance officielle par la France d’un État palestinien.

Marion MaréchalInterviewPolitiquePalestineIsraël

À suivre aussi

«Nous avons perdu le contrôle de l'immigration clandestine», fustige Marion Maréchal
Pétition de Philippe de Villiers : «C'est un message très fort, celui de la capacité de réunir les droites sur le sujet vital de l'urgence migratoire», estime Marion Maréchal
«Nous avons vu la mort s'abattre sur nous» : Marion Maréchal et son époux, victimes d'un grave accident de voiture, font état d'un miracle

Ailleurs sur le web

Dernières actualités