Reconnaissance de l'Etat de Palestine : Emmanuel Macron va engager la France depuis la tribune de l'ONU ce lundi

Le président de la République, Emmanuel Macron, doit entériner ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), lors de l’Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance officielle par la France d’un État palestinien.

Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.

La décision française survient au lendemain de plusieurs annonces d'autres pays en ce sens. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont ainsi officiellement reconnu, dimanche 21 septembre, l'État de Palestine. «Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine», a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a lui affirmé dans un communiqué inscrire cette décision «dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d’une solution à deux Etats».

l'existence d'Israël en danger, selon Benjamin Netanyahou

Des déclarations qui ont inquiété Benjamin Netanyahou. Ce dernier a affirmé que la création d'un Etat palestinien mettrait en danger l'existence même d'Israël.

Le Premier israélien a par conséquent promis dès dimanche de combattre les appels en ce sens devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Il a également lancé aux dirigeants occidentaux qui ont reconnu un État palestinien qu'il n'y aura pas un tel État.

«J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un Etat palestinien après le massacre atroce du 7 octobre : vous offrez une récompense énorme au terrorisme», a encore appuyé Benjamin Netanyahou dans une vidéo diffusée par son bureau.

«J'ai un autre message pour vous : cela n'arrivera pas. Aucun Etat palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain», a-t-il insisté.

Près de 150 pays reconnaissent formellement la Palestine

Pour autant, trois quarts des États membres de l’ONU, soit près de 150 pays, reconnaissent désormais formellement la Palestine. La France, qui co-préside avec l’Arabie saoudite une session consacrée à la solution à deux États, entend prolonger la «Déclaration de New York» signée début septembre par 142 pays.

Ce texte appelle au cessez-le-feu, à la libération des otages et à la viabilité d’un futur État palestinien. Dans son discours, Emmanuel Macron devrait rappeler sa condamnation ferme des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, exclure le mouvement islamiste de toute gouvernance et souligner l’engagement de l’Autorité palestinienne.

«Tendre la main à chacun, notamment à Israël», serait ainsi l'un des axes majeurs du discours du président de la République, selon des propos rapportés dans les médias. Cette reconnaissance n’appelle par ailleurs aucune procédure parlementaire particulière : en matière de politique étrangère, la parole du président suffit.

Plusieurs mairies, de Nantes à Grenoble, en passant par Saint-Denis ou Lille, ont fait part de leur volonté de hisser le drapeau palestinien sur leurs frontons, ce lundi 22 septembre, en signe de solidarité.

Une initiative aussitôt contestée par le ministère de l’Intérieur, qui a ordonné aux préfets de saisir la justice pour les faire retirer, invoquant «la neutralité du service public» et des risques de trouble à l’ordre public.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) a, à telle enseigne, ordonné samedi à la mairie de Malakoff (Hauts-de-Seine) de retirer de son fronton un drapeau palestinien, hissé en amont de la reconnaissance par la France d'un Etat de Palestine.