Reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France : «C'est une trahison sur toute la ligne», tranche Amine El Khatmi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France est «une trahison sur toute la ligne», selon l'essayiste Amine El Khatmi, ce lundi sur CNEWS. «Emmanuel Macron a été sévère avec Israël, la seule démocratie de la région, qui se bat sur sept fronts différents et qui partage avec nous un même modèle» de société, a-t-il précisé. «Les victimes du 7-Octobre et du Bataclan ont été attaquées par un ennemi commun», a-t-il ajouté.

