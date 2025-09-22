Reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France : «C'est une trahison sur toute la ligne», tranche Amine El Khatmi

La reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France est «une trahison sur toute la ligne», selon l'essayiste Amine El Khatmi, ce lundi sur CNEWS. «Emmanuel Macron a été sévère avec Israël, la seule démocratie de la région, qui se bat sur sept fronts différents et qui partage avec nous un même modèle» de société, a-t-il précisé. «Les victimes du 7-Octobre et du Bataclan ont été attaquées par un ennemi commun», a-t-il ajouté.