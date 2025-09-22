Reconnaissance de l'État de Palestine : «Une décision courageuse», «une erreur historique»... Les réactions affluent après le discours d'Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a officiellement reconnu, au nom de la France, l'État de Palestine ce lundi 22 septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York (États-Unis), dans un discours qui a suscité de nombreuses réactions.

Un discours qui divise. Lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York (États-Unis), Emmanuel Macron a officialisé ce lundi la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, rejoignant ainsi le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal qui avaient pris cette décision la veille.

Ce geste diplomatique majeur dans la politique étrangère française au Moyen-Orient a immédiatement provoqué de fortes réactions, à commencer par l'Autorité palestinienne, qui a salué une décision «historique et courageuse».

Une décision saluée par l'Arabie saoudite

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères palestinien s'est réjoui «de la reconnaissance par la République amie de France de l’État de Palestine et la considère comme une décision historique et courageuse conforme au droit international et aux résolutions des Nations unies, soutenant ainsi les efforts déployés pour atteindre la paix et mettre en œuvre la solution à deux États».

La cheffe de la mission de la Palestine en France a salué «un moment historique» qui «répond au droit le plus fondamental: celui de l'autodétermination du peuple palestinien», sur France info. La France «crée les conditions pour préparer un processus politique, diplomatique et pacifique», pour elle.

L'Arabie saoudite a, pour sa part, exhorté tous les pays à prendre la même «mesure historique» lors d'un sommet coprésidé avec la France à l'ONU. «Nous appelons les autres pays à prendre une mesure historique similaire qui aura un impact important pour soutenir les efforts vers la mise en place de la solution à deux États», a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane.

«Il faut parvenir à une paix totale au Moyen-Orient et trouver une nouvelle réalité où la région peut jouir de la paix, de la stabilité et de la prospérité», a-t-il ajouté.

Une «victoire» pour la gauche

Sur la scène politique française, le chef du parti de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a qualifié la décision de «victoire irréversible du combat populaire pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même».

Les explications emberlificotées de Macron sont les siennes. La seule réalité est que La France et dix autres nations de plus reconnaissent l'État de Palestine.



C'est une victoire irréversible du combat populaire pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Et c'est un… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 22, 2025

«Et c'est un meilleur rapport de force pour obtenir la fin des crimes et du génocide à Gaza si les nations concernées passent à la suite logique : l'isolement des agresseurs et leur disqualification dans tous les accords de coopération», a-t-il ajouté sur le réseau social X.

«Une victoire, tardive, mais une victoire quand même. La France doit maintenant agir pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et mettre fin aux massacres, aux persécutions, à l’occupation. Il faut stopper Netanyahou ! Poursuivons le combat, pour une solution à 2 États !», a, de son côté, commenté le secrétaire national du Parti communiste (PCF), Fabien Roussel.

De son côté, le Parti socialiste (PS) a estimé dans un communiqué que «cette reconnaissance n’est pas qu’un symbole. Elle est en réalité celle d’une culture, d’une terre et d’un destin reconnu au Peuple palestinien».

«Elle est un signal d’espoir adressé à celles et ceux qui, en Israël comme en Palestine, considèrent que la seule issue à un conflit qui a trop longtemps enflammé le Proche-Orient consiste en la coexistence de deux États vivant côte à côte et en sécurité», a-t-il ajouté.

🇵🇸 Communiqué - Aujourd’hui est un jour historique, la France vient de voter la reconnaissance de l’État de Palestine. Cette revendication que nous portons de longue date s’accomplit aujourd’hui.



👉 Notre communiqué : https://t.co/qyJTjHXWq6pic.twitter.com/HBsyhL6DiZ — Parti socialiste (@partisocialiste) September 22, 2025

Il a cependant insisté sur le fait que cette décision «doit être accompagnée de sanctions visant à mettre immédiatement un terme au génocide en cours à Gaza», comprenant la libération des otages israéliens encore aux mains du Hamas, l'arrêt de l'annexion de la Cisjordanie votée par la Knesset, l'accès des convois humanitaires aux populations sinistrées et la possibilité pour les journalistes de travailler en toute indépendance.

Le PS a conclu en appelant «les pays qui ne l'ont pas encore fait, notamment les États-Unis et nos voisins européens, à suivre le même chemin et à procéder à la reconnaissance de l'État de Palestine».

«Un message terrible» au monde entier pour Christian Estrosi

Ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Michel Barnier a affirmé sur le réseau social X que «la paix passe par la reconnaissance de deux États, l'État d'Israël et l'État de Palestine, comme la France le soutient depuis plus de 40 ans».

La paix passe par la reconnaissance de deux États, l’Etat d’Israël et l’Etat de Palestine, comme la France le soutient depuis plus de 40 ans.



Mais elle ne saurait advenir sans conditions claires:

Là-bas, la libération immédiate de tous les otages, le démantèlement du Hamas, la… — Michel Barnier (@MichelBarnier) September 22, 2025

Il a néanmoins rappelé les conditions posées par le président français, à savoir «Là-bas, la libération immédiate de tous les otages, le démantèlement du Hamas, la reconnaissance pleine et entière d'Israël par tous et des garanties indéfectibles pour sa sécurité».

«Là-bas aussi l'ouverture d'un corridor humanitaire sous le contrôle des Nations Unies à Gaza. Ici, l'engagement résolu dans une lutte implacable contre toutes les formes d'antisémitisme», a-t-il conclu.

Christian Estrosi, maire de Nice, a jugé qu'en «reconnaissant sans condition l'État palestinien, le président commet une erreur historique : il envoie au monde un message terrible — que le terrorisme paie — et éloigne encore plus la solution à deux États. Comment imaginer la construction d'une paix durable entre Israël et l'État du Hamas ?».

Ce soir, @EmmanuelMacron a donné raison au Hamas d'avoir organisé le 7 octobre. En reconnaissant l'État de Palestine sans aucune condition, le Président commet une faute historique : il envoie au monde un message terrible - celui que le terrorisme paie - et il éloigne encore un… — Christian Estrosi (@cestrosi) September 22, 2025

Selon lui, «la seule voie vers la paix est que le Hamas soit vaincu et libère les otages». «Cette question est trop complexe, trop dramatique pour les populations civiles palestiniennes et israéliennes, pour servir de manœuvre diplomatique, a-t-il poursuivi.

«Quel sinistre spectacle que ce président Macron qui ne représente plus que le fantôme politique de lui-même qui reconnaît un État palestinien, pour l'heure, informel, terroriste, preneur d'otages et négateur d’Israël : ce soir, cet équilibriste phraseur, n'est pas là France !», a, quant à lui, écrit l'ancien député européen Gilbert Collard.