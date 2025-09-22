Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Ce qu'Emmanuel Macron va faire ce soir, c'est une sorte de validation des actes monstrueux perpétrés le 7-Octobre», estime Eric Naulleau

«Ce qu'Emmanuel Macron va faire ce soir, c'est une sorte de validation des actes monstrueux perpétrés le 7-Octobre», a estimé le journaliste et écrivain Eric Naulleau, ce lundi sur CNEWS, en référence à la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, que le président de la République va officialiser à la tribune de l'ONU.