«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», avance Joseph Thouvenel

«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», a avancé l'éditorialiste Joseph Thouvenel, ce lundi, sur CNEWS, en réaction à de nombreuses agressions de policiers ayant eu lieu ces dernières semaines en France. Il faut «éradiquer» ces bandes «qui font des raids et embuscades» contre les forces de l'ordre.