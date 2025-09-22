Toute l’actu en direct 24h/24
«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», avance Joseph Thouvenel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», a avancé l'éditorialiste Joseph Thouvenel, ce lundi, sur CNEWS, en réaction à de nombreuses agressions de policiers ayant eu lieu ces dernières semaines en France. Il faut «éradiquer» ces bandes «qui font des raids et embuscades» contre les forces de l'ordre.

