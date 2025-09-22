«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», a avancé l'éditorialiste Joseph Thouvenel, ce lundi, sur CNEWS, en réaction à de nombreuses agressions de policiers ayant eu lieu ces dernières semaines en France. Il faut «éradiquer» ces bandes «qui font des raids et embuscades» contre les forces de l'ordre.
«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», avance Joseph Thouvenel
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le