Voici les 10 métiers les plus exercés par les plus de 55 ans

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes continuent à travailler après 55 ans, représentant désormais près d’un salarié sur cinq. Voici dans les secteurs d'activités dans lesquels ils sont les plus nombreux.

Une récente étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, a classé les dix métiers les plus exercés par les plus de 55 ans entre 2021 et 2024. Le taux d'emploi de ces derniers a presque doublé depuis le début des années 2000, passant de 31 % à plus de 60 % l'année dernière.

Bien que ce chiffre reste légèrement inférieur à la moyenne européenne (65,2 %), il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début des mesures en 1975.

les métiers de service à la personne surreprésentés

Les métiers regroupant la plus importante proportion d'emplois chez les seniors sont ceux d'agents d'entretien (4,6 %), d'enseignants (4,5 %), et de cadres dans les services administratifs, comptables et financiers (4,3 %). Cependant, ces trois familles de métiers sont également très présentes chez les moins de 55 ans, occupant respectivement les 7e, 1er et 2e positions.

Derrière ce podium, on retrouve les secrétaires (3,5 %) et les conducteurs de véhicules (3,3 %). Les aides à domicile et auxiliaires de vie représentent 3,2 %, tout comme les cadres commerciaux et technico-commerciaux.

© Dares

Le secteur de l'agriculture, 30e place chez les plus jeunes

Les assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile complètent ce groupe (3%). «Les seniors étant globalement moins diplômés que les moins de 55 ans (un tiers de diplômés du supérieur contre la moitié pour les moins de 55 ans), les écarts de niveau de formation initiale peuvent contribuer à expliquer certaines différences de répartition entre les métiers», selon la note de la Dares.

Globalement, les travailleurs âgés sont surreprésentés dans la quasi-totalité des métiers de services à la personne. Enfin, les vendeurs (2,9 %) ainsi que les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et bûcherons (2,9 %) clôturent ce classement. Ces derniers n'occupent que la 31e place chez les plus jeunes.

Concernant les embauches, la situation est plus nuancée. En effet, trouver un emploi demeure généralement plus difficile pour les personnes proches de la retraite, mais «certains métiers se distinguent par une plus forte propension à recruter des seniors», notamment les postes de formateur et d'agent d'entretien.

Le Dares a précisé que «les métiers qui présentent les taux d'embauche de seniors les plus élevés sont majoritairement peu qualifiés».