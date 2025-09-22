Toute l’actu en direct 24h/24
Yvelines : 1,45 tonne de cocaïne saisie par les douaniers au péage de Saint-Arnoult

Pas moins de 1.264 pains de cocaïne étaient dissimulés dans le poids lourd. [DENIS CHARLET / POOL / AFP]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Les douaniers ont saisi 1,45 tonne de cocaïne jeudi 18 septembre, dans un camion, à la barrière de péage de Saint-Arnoult (Yvelines), a-t-on appris du parquet de Paris. 

Une impressionnante prise pour les agents de la douane française. Une cargaison d'1,45 tonne de cocaïne a été saisie jeudi 18 septembre, a-t-on appris du parquet de Paris, confirmant une première information du Parisien

La drogue était cachée dans un poids lourd qui remontait l'autoroute A10 en direction de Paris, répartie dans 1.264 pains. 

Le chauffeur, un ressortissant néerlandais âgé de 53 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans les bureaux de l'Office anti-stupéfiant de Versailles. 

Il a été présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a ajouté le parquet de Paris, ainsi que la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO). 

Trafic en bande organisée 

Cette dernière a été chargée de cette enquête ouverte pour importation et trafic de stupéfiants en bonne organisée.  

Le suspect effectuait la route depuis le sud du Portugal, et progressait vers la capitale, lorsque les agents l'ont intercepté au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, où pas moins de 80.000 véhicules transitent chaque jour. 

Sur le même sujet Indonésie : une Péruvienne interpellée avec 1,4 kg de cocaïne dont une partie était cachée dans son vagin Lire

Pour l'heure, le ministère public a requis le placement en détention provisoire du chauffeur, qui risque une lourde peine de prison.

Au total, cette saisie représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros. 

