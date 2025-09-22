Yvelines : après une saisie importante de cocaïne au péage de Saint-Arnoult, deux routiers néerlandais mis en examen et écroué

Les douaniers ont saisi 1,45 tonne de cocaïne jeudi 18 septembre, dans un camion, à la barrière de péage de Saint-Arnoult (Yvelines), a-t-on appris du parquet de Paris. Deux routiers ont été mis en examen et écroués.

Une impressionnante prise pour les agents de la douane française. Une cargaison d'1,45 tonne de cocaïne a été saisie jeudi 18 septembre, a-t-on appris du parquet de Paris, confirmant une première information du Parisien.

La drogue était cachée dans un poids lourd qui remontait l'autoroute A10 en direction de Paris en provenance du Portugal, répartie dans 1.264 pains.

Un second routier mis en examen et écroué

Le chauffeur, un ressortissant néerlandais âgé de 53 ans a été mise en examen et écroué, avoir été présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a ajouté le parquet de Paris, ainsi que la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).

Également selon nos confrères du Parisien, un deuxième routier âgé de 35 ans a été mis en examen et écroué. Il est accusé, lui aussi, d'avoir transporté 1,5 tonne de cocaïne dans son véhicule.

Au total, les deux saisies représenteraient un butin d'environ 72 millions d'euros.