Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Yvelines : après une saisie importante de cocaïne au péage de Saint-Arnoult, deux routiers néerlandais mis en examen et écroué

Pas moins de 1.264 pains de cocaïne étaient dissimulés dans le poids lourd. [DENIS CHARLET / POOL / AFP]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Les douaniers ont saisi 1,45 tonne de cocaïne jeudi 18 septembre, dans un camion, à la barrière de péage de Saint-Arnoult (Yvelines), a-t-on appris du parquet de Paris. Deux routiers ont été mis en examen et écroués.

Une impressionnante prise pour les agents de la douane française. Une cargaison d'1,45 tonne de cocaïne a été saisie jeudi 18 septembre, a-t-on appris du parquet de Paris, confirmant une première information du Parisien

La drogue était cachée dans un poids lourd qui remontait l'autoroute A10 en direction de Paris en provenance du Portugal, répartie dans 1.264 pains.

Un second routier mis en examen et écroué

Le chauffeur, un ressortissant néerlandais âgé de 53 ans a été mise en examen et écroué, avoir été présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a ajouté le parquet de Paris, ainsi que la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).

Également selon nos confrères du Parisien, un deuxième routier âgé de 35 ans a été mis en examen et écroué. Il est accusé, lui aussi, d'avoir transporté 1,5 tonne de cocaïne dans son véhicule.

Sur le même sujet Indonésie : une Péruvienne interpellée avec 1,4 kg de cocaïne dont une partie était cachée dans son vagin Lire

Au total, les deux saisies représenteraient un butin d'environ 72 millions d'euros.

YvelinesCocaïneDouanes

À suivre aussi

Disparition d’Aysé Aslan : «aucune piste n’est privilégiée en l’état», selon le parquet de Versailles
Yvelines : une ancienne candidate aux législatives de 2022 portée disparue, un avis de recherche lancé par la police
Disparition inquiétante de Sarah dans les Yvelines : un appel à témoins lancé pour retrouver l’Américaine de 35 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités