Câble C1 : les voyageurs attendus le 13 décembre dans les cabines du premier téléphérique francilien

Le premier téléphérique urbain francilien, le Câble C1, va ouvrir ses cabines aux visiteurs le 13 décembre, a annoncé Valérie Pécresse ce mardi depuis la station de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne).

Un nouveau service de transport en commun moderne, pratique, qui doit redynamiser le Val-de-Marne. La présidente de la Région Ile-de-France, et de l'autorité organisatrice des transports Valérie Pécresse, a annoncé la mise en service du Câble C1, premier téléphérique urbain destiné au transport de voyageurs.

«En trois ans, nous avons réussi à tenir tous les délais. Ce transport ouvrira le samedi 13 décembre», s'est réjoui la présidente d'Ile-de-France Mobilités depuis la station de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), où les 105 cabines seront remisées chaque soir.

D'ici à la fin de l'année, les Val-de-Marnais pourront donc rejoindre Créteil Pointe-du-Lac depuis Villeneuve-Saint-Georges en seulement 18 minutes, contre 40 minutes actuellement via le réseau de bus.

«Le plus grand d'Europe»

Au total, le Câble C1 s'étendra sur 4,5 kilomètres, desservant (Pointe du Lac, Limeil-Brévannes Plage Bleue, Valenton Le Château, La Végétale La Fontaine Saint-Martin et Villa Nova), ce qui en fait le plus long d'Europe.

«C'est ici que l'on pilote les cabines et que l'on assure la maintenance du téléphérique. Il y a sept mois tout juste, on venait de finir d'ériger le dernier pylône, et ensuite, nous avions déroulé pas moins de 9 kilomètres de câble. Les quais ont été réalisés, on a végétalisé les toits des stations et installé des panneaux photovoltaïques et le 7 mai dernier, les cabines avaient survolé les communes», a détaillé Christophe Surowiec, chargé de projet chez IDFM, lui aussi présent à Limeil-Brévannes ce mardi.

Des cabines spacieuses

CNEWS a de nouveau pu s'approcher des cabines - dont le design avait été choisi par les futurs usagers lors d'une consultation - qui peuvent accueillir pas moins de dix personnes en simultané.

Des accès PMR ont été prévus, dans ces cabines qui se suivront toutes les 23 secondes en semaine en heures de pointe (27 secondes en heures creuses) entre 5h30 et 23h30 la semaine et jusqu'à 00h30 le week-end. Des éclairages dynamiques, ainsi que des caméras de vidéoprotection ont également été pensées dans ces espaces.

Au total, après le 13 décembre prochain, 11.000 voyageurs transiteront chaque jour via ce nouveau moyen de transport, qui permettra, selon Valérie Pécresse et les élus du département, de «redynamiser cette zone en réduisant le temps de transit vers Créteil, et de s'adapter aux travailleurs du petit matin», a souhaité la présidente de région.

Côté tarification, le voyage coûtera 4,50 euros (2,50 € pour emprunter le Métro (ticket Métro-Train-RER) + 2 € pour emprunter le Câble (ticket Bus-Tram-Câble) ou 1,60 euro via le Passe Navigo Liberté +, précise Ile-de-France Mobilités.