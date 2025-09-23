Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée du mercredi 24 septembre.

L'automne est bien arrivé en France et ses effets se font ressentir. Alors que les températures sont en baisse et que la pluie est de plus en plus présente, les cours d'eau voient leur niveau augmenter.

Au point où Météo-France a décidé de placer un département en vigilance jaune pour des risques de crues ce mercredi 24 septembre. Selon les données des météorologistes, il s'agit de la Moselle.

L'institut météorologique a rappelé que les habitants de ce département doivent rester vigilants, en particulier en cas «d'activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues».

Ces phénomènes de crues peuvent être occasionnellement et localement dangereux.