Drame de Crépol : l'attitude des mis en examen lors de la reconstitution a choqué les parties civiles

Lors de la reconstitution numérique du meurtre de Thomas, tué à Crépol en novembre 2023, certains mis en examen ont adopté une attitude jugée provocatrice et choquante par les familles. Rires, gestes déplacés, regards insistants, une posture qui a indigné les parties civiles.

Des réactions des plus malvenues. Lors de la reconstitution numérique consacrée au meurtre de Thomas Perotto à Crépol en novembre dernier, qui a commencé ce lundi 22 septembre, à Valence (Drôme), l’attitude de plusieurs mis en examen a profondément choqué les familles de la victime. Selon plusieurs témoins, certains des mis en examen auraient multiplié les gestes déplacés, avec des ricanements et des regards insistants, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Drôme. Reconstitution du drame de Crépol : « L’attitude des prévenus dans le box a choqué tout le monde »

La séance se déroulait dans une salle d’audience sécurisée, où était projetée une reconstitution numérique du déroulé de la nuit du 18 au 19 novembre 2023. L’objectif était de reconstituer la scène de crime sans quitter les murs du palais de justice et ainsi pouvoir établir plus précisément la responsabilité de chacun des 14 suspects dans la mort de jeune rugbyman, poignardé lors d’un bal à Crépol, le 19 novembre 2023.

Pour rappel, le drame avait eu lieu lors d’une fête organisée dans ce petit village de la Drôme. Un groupe extérieur aurait fait irruption dans la salle, provoquant une altercation à l’extérieur. Thomas avait tenté de s’interposer avant d’être mortellement touché par un coup de couteau. Son décès avait suscité une vive émotion dans toute la France.

Des comportements qui choquent et heurtent

Mais lors de la projection de la reconstitution numérique, c’est l’attitude de plusieurs mis en examen qui a le plus choqué. Certains des accusés, dont une partie sont mineurs, auraient échangé des rires malgré l’interdiction formelle de communiquer, adressé des gestes obscènes et lancé même des regards appuyés vers les familles présentes.

Des comportements que ces dernières qualifient «d’humiliants» et «d’insupportables». Alors que les proches ont demandé un rappel à l’ordre strict, les avocats de la partie civile s’alignent également sur cette position en envisageant de porter ces incidents au dossier pour manquement à la dignité des débats. La reconstitution se poursuivra jusqu’au 3 octobre, afin d’affiner les positions et rôles de chacun lors de la rixe.