Le procès de Raphaël Enthoven pour injure publique envers LFI s'ouvre ce mardi

Le procès pour injure publique intenté par LFI contre Raphaël Enthoven s’ouvre ce mardi devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En 2024, le philosophe avait accusé le parti politique d’être «passionnément antisémite».

Ce mardi 23 septembre, s’ouvre devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le procès pour injure publique intenté par La France Insoumise (LFI) contre le philosophe et chroniqueur Raphaël Enthoven.

Les faits remontent au 1er mai 2024. Dans un message publié sur X, il avait qualifié LFI de «mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite.» Le mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon avait alors déposé plainte.

Outre l’accusation d’antisémitisme, la plainte de LFI vise également deux autres passages du même message : «Ils sont tellement cons» et «On n’en peut plus, de ce club de déficients». Le parti réclame 10.000 euros de dommages et intérêts.

Raphaël Enthoven, de son côté, entend concentrer sa défense sur le terme «antisémitisme». Selon l’AFP, son avocat, Me Richard Malka, affirme vouloir démontrer que LFI serait «le premier parti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à reprendre des clichés antisémites, y compris parmi les plus archaïques, et à vouloir faire taire ceux qui dénoncent l’explosion actuelle de l’antisémitisme».

Pour appuyer sa défense, Me Malka a annoncé qu’il fera citer trois témoins à la barre : le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonathan Arfi; le directeur du musée d'Art et d'Histoire du judaïsme à Paris, Paul Salmona; et le politologue Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch (L'observatoire du conspirationnisme).

«Ce n’est ni drôle, ni légitime, ni justifié»

La France Insoumise ne compte pas laisser passer les accusations sans réagir. «Nos adversaires viennent avec des témoins pour soi-disant faire le procès de l'antisémitisme, mais ce n’est pas le sujet», affirme Me Mathieu Davy, avocat du mouvement. Il rappelle que, contrairement à la diffamation, la véracité des propos ne constitue pas une exception en matière d'injure publique.

«On ne peut pas tolérer que M. Enthoven tienne des propos aussi graves, aussi violents : ce n’est ni drôle, ni légitime, ni justifié», poursuit l’avocat.

Ce procès intervient dans un climat tendu, marqué par des accusations récurrentes à l'encontre de La France Insoumise depuis les attentats du 7 octobre 2023. Le mouvement est régulièrement pointé du doigt pour des prises de position jugées ambiguës envers la communauté juive.

Jean-Luc Mélenchon lui-même a été au cœur de la polémique après avoir affirmé sur son blog : «Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France.»

Un élément juridique pourrait toutefois compliquer la défense de Raphaël Enthoven : la partie civile dans ce dossier n’est pas le groupe parlementaire ni le mouvement dans son ensemble, mais une association loi 1901 baptisée «La France insoumise», créée pour soutenir Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle.

Selon ses statuts, cette structure associative ne compte que trois membres : les députés Manuel Bompard et Mathilde Panot, ainsi qu’un militant. Fait notable : Jean-Luc Mélenchon lui-même n’en fait pas partie.

Un incident impliquant Raphaël Gluscksmann à l’origine du procès

Rappelons que les propos de Raphaël Enthoven faisaient écho à l’exfiltration à Saint-Etienne d’un cortège dont Raphaël Gluscksmann faisait partie, après que ce dernier ait été la cible de jets de peinture et de canettes.

À la suite de cet événement, le compagnon de Léa Salamé qui, à l’époque était en pleine campagne européenne, avait accusé «des énergumènes» de la France Insoumise d’avoir été à l’origine de cette agression.

Une accusation qui ne venait pas de nulle part puisqu’un homme, arborant le drapeau de LFI, avait lui-même admis «avoir fait partie de ceux qui ont expulsé» l’homme politique, tête de liste de Place publique.

Le parti de Jean-Luc Mélenchon avait rapidement récusé l’accusation. À l’Assemblée nationale, Mathilde Panot avait ainsi déclaré que Raphaël Glucksmann avait lui même «monté en épingle (cet incident) pour (les) accuser».