Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France n’a maintenu qu'un seul département en vigilance orange pour risque de pluie et d’inondation ce mercredi 24 septembre.

L’automne est bel et bien là. Après un week-end partagé entre pluie et soleil sur une grande partie de l’Hexagone, le début de semaine s’annonce toujours aussi mitigé. Le soleil fera son retour sur certaines régions, mais la pluie restera présente dans l'est du pays.

Le département des Ardennes a ainsi été signalé en vigilance jaune pluie-inondation par Météo-France.

© Météo-France

Le soleil sera présent sur la côte Atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen.

Les températures resteront typiquement automnales, avec des maximales de 15 °C à Paris et Brest, et 17 °C à Montpellier dans l’après-midi.