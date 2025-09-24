Automobile Awards 2025 : le scrutin pour désigner la voiture préférée des Français est ouvert

À l'occasion des Automobile Awards, qui auront lieu à Paris, le 18 décembre prochain, de nombreuses récompenses seront décernées. Parmi elle, le Grand Prix désignant la «voiture préférée des Français» après un vote du public. Le scrutin, en ligne depuis ce mercredi, est ouvert à tous jusqu'au 31 octobre.

Quel modèle succèdera à la Renault 5 E-Tech ? Lors de la cérémonie des Automobile Awards 2025, prévue le 18 décembre prochain à l’Automobile Club de France, à Paris, les professionnels du secteur seront récompensés.

Meilleure publicité, prix de l'équipement, Concept Car le plus marquant, pneu de l'année... Au total, seize catégories seront mises à l'honneur lors de cette 8e édition. Et le clou de la soirée sera la remise du Grand Prix, qui désigne la «voiture préférée des Français» après un vote du public.

Cette année, 28 véhicules seront en lice. Il est possible de faire son choix parmi cette sélection que nous vous présentons ci-dessous. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour participer au scrutin sur le site internet des Automobile Awards.

© BYD / © Audi / © BMW / © Alfa Romeo

©Cupra / © Cadillac / © Stellantis / © Alpine

© Dacia / © Ford / © Stellantis / © Hyundai

© Stellantis / © KIA / © Stellantis / © Stellantis

© Link & Co / © MG / © Lotus / © Skoda

© Mercedes / © Stellantis / © Mitsubishi / © Mazda

© Toyota / © Stellantis / © Renault / © Smart

Lors de la précédente édition des Automobile Awards, Renault avait remporté les deux récompenses les plus prestigieuses : le Grand Prix avec la Renault 5 E-Tech avec 42,1% des votes du public et le trophée de la marque de l'année.

Les Automobile Awards, qui célèbrent leur 8e édition en 2025, réuniront plus d’une cinquantaine de marques du secteur automobile, s’agissant aussi bien de constructeurs que d’équipementiers.