Budget 2026 : sous la menace d'une nouvelle grève générale, Sébastien Lecornu reçoit l'intersyndicale à Matignon ce mercredi

Sébastien Lecornu doit recevoir huit organisations syndicales ce mercredi à Matignon pour «répondre à leurs revendications». Les questions du budget 2026 et des retraites seront au coeur des négociations.

C’est un premier pas apprécié : absents des tractations depuis octobre 2023, les représentants de l’intersyndicale ont été conviés à Matignon ce mercredi pour discuter du futur projet de budget pour 2026 et de la réforme des retraites. Les huit organisations avaient posé un ultimatum au Premier ministre, vendredi, le sommant de «répondre à leurs revendications». A défaut de résultat, une nouvelle journée de grève et de manifestation sera organisée dans les prochains jours, ont-elles prévenu.

Dans le détail, les syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) exigent «l’abandon de l'ensemble du projet de budget» présenté cet été par l’ex-Premier ministre, François Bayrou, dont «le doublement des franchises médicales, l'année blanche, la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage», ainsi que «la préservation du 1er Mai férié et chômé», ont-ils précisé dans un texte publié vendredi.

Réunis pour la première fois depuis 2023 et la mobilisation contre la très contestée réforme des retraites, les syndicats demandent toujours «l’abandon du recul de l'âge légal de départ» à 64 ans, ainsi que la fin plus globale de la politique de l’offre, qui consiste à favoriser la croissance en créant un cadre fiscal très favorable aux entreprises, ce qui leur permet d'être plus compétitives, rentables, d'investir et in fine de créer de l'emploi.

Les syndicats réclament des «signes» positifs

Le rendez-vous prévu mercredi est «positif, mais il faut voir ce qu'on va nous annoncer», prévient Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière (FO). «Ce que je souhaiterais, c'est que Sébastien Lecornu arrive à se désolidariser de la politique de l'offre» prônée par le chef de l'Etat depuis 2017, ajoute le syndicaliste. «Qu'il réponde à l'ultimatum des salariés !», martèle Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT. «Est-ce que la vie des salariés, des jeunes, des retraités et des privés d'emploi va être améliorée ?», interroge-t-il.

«On a conscience qu'on n'aura pas des réponses à tout, mais il nous faut quelques signes», dit Cyril Chabanier, président de la CFTC. Il cite notamment «la traduction dans une loi» des points d'accord décrochés lors du conclave (pensions réévaluées pour les mères, abaissement de l'âge de décote notamment), «l’abandon d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, un coup de pouce sur les bas salaires ou l'abandon d'une année blanche pour les plus modestes».

«Ça va dans le bon sens pour le moment, Sébastien Lecornu répond aux sollicitations des syndicats c'est quand même un fait nouveau», salue de son côté François Hommeril, dirigeant de la CFE-CGC. «Je ne veux rien préjuger du résultat» mais «cette journée de mercredi est décisive», ajoute le syndicaliste. «Soit Sébastien Lecornu prend des mesures significatives de justice sociale et fiscale, soit on se retrouvera dans la rue avec de grandes manifestations», avertit de son côté Julie Ferrua, co-déléguée générale de Solidaires.

Une nouvelle journée de grève ?

En effet, à défaut de résultats, les syndicats restent fermes : «Les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestations», avaient-ils ainsi prévenu dès vendredi.

Comme lors de grands mouvements sociaux, l'intersyndicale devrait convoquer une conférence de presse, au lendemain de la rencontre, pour revenir sur leurs échanges avec le Premier ministre et annoncer leur stratégie.