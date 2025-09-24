Corse : deux mois après s'être enfui de garde à vue, un homme arrêté à Nice

Un homme, déjà condamné dans le passé à quinze ans de prison et qui s'était échappé au début du mois d'août d'une garde à vue dans une affaire liée à un trafic de stupéfiants, a été arrêté mardi 23 septembre à Nice (Alpes-Maritimes).

Il était jusqu'ici introuvable. Un homme s'était échappé de garde à vue alors qu'il était arrêté pour trafic de stupéfiants, le 8 août dernier. Il a été arrêté mardi 23 septembre par les autorités, a-t-on appris du procureur d'Ajaccio ce mercredi.

Nizar Feddaoui, 36 ans, s'était évadé lors de son transfert vers l'hôpital de Nice. Il a été arrêté ce mardi, comme l'a expliqué Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio : «Je vous confirme l'interpellation, mardi, à Nice, de l'intéressé actuellement mis en cause dans un dossier de trafic de stupéfiants dans le cadre d’une information judiciaire suivie par un magistrat instructeur d’Ajaccio».

A la suite de cette fuite, le parquet avait élargi l'enquête aux «faits d'évasion», a confirmé le magistrat. Il était mis en examen pour trafic de drogue et sous contrôle judiciaire depuis novembre 2024.

bien connu des services

En juin 2016, il avait écopé de quinze ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et pour l'incendie volontaire en bande organisée d'un véhicule ayant servi à commettre un homicide. Il a cependant été acquitté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat de l'ex-dirigeant nationaliste corse Yves Manunta, datant du 9 juillet 2012 à Ajaccio.

Nizar Feddaoui était associé à une bande criminelle de l'île de Beauté répertoriée dans une note confidentielle du service information, renseignement et analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la police nationale, de 2022. Au total, il en existe 25 en Corse.