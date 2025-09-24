Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune concernant les crues, pour la journée de ce jeudi 25 septembre. 

Les pluies incessantes pourraient faire déborder certains cours d'eau. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune concernant le risque de crues, pour cette journée du jeudi 25 septembre. 

Ainsi, les territoires de la Moselle et de la Haute-Marne sont concernés par cette alerte. 

«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus : tenez-vous au courant de l’évolution de la situation», a exhorté l'agence météorologique. 

Après plusieurs jours marqués par le soleil, sur une bonne partie du territoire national, la pluie va s'inviter dans le quotidien des Français avec, par moments, des orages conséquents dans certains endroits.

