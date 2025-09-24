Imposition : pour Sébastien Chenu, «les recettes miracles que la gauche essaye de nous vendre sont une illusion»

Invité de la Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce mercredi 24 septembre, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord Sébastien Chenu, est revenu sur les propositions d'impôts avancées par les différents partis de la gauche . «Les recettes miracles que la gauche essaye de nous vendre sont une illusion», a-t-il notamment affirmé.