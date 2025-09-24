«Je vais accoucher dans quelques semaines et devoir cohabiter avec mon agresseur ces prochaines années» : le témoignage poignant de Jeanne, habitante des Batignolles à Paris

Enceinte de six mois, Jeanne a été agressée en juin dernier dans le 17e arrondissement de Paris. L'assaillant, de nationalité marocaine et déjà condamné à plusieurs reprises, a écopé d’un simple sursis probatoire.

Une affaire traumatisante pour cette jeune femme. Jeanne, 32 ans et enceinte de six mois, a été violemment agressée en juin dernier dans le quartier des Batignolles, à Paris.

«J’arrive à 30 mètres de chez moi, il me court dessus en hurlant, m’attrape et crie : "Tu as peur de moi parce que je suis Marocain". J’ai tremblé de peur pour ma vie et celle de mon bébé», a confié cette Parisienne au micro de CNEWS.

À l'aide d'un passant, qui a été blessé durant l'attaque, elle est parvenu à s’échapper. Mais son chien, traumatisé par l’attaque, est mort dans la nuit. L’agresseur, un homme de nationalité marocaine, avait un titre de séjour expiré depuis le mois de juin.

«J’ai tremblé de peur pour ma vie et celle de mon bébé»

Déjà condamné à plusieurs reprises pour violences et outrages, il a écopé en août d’un an de prison avec sursis probatoire.

Libre, l'individu réside toujours à deux rues de chez Jeanne. «Je vais accoucher dans quelques semaines, je vais devoir cohabiter avec mon agresseur ces prochaines années», s’inquiète la jeune femme, qui pourrait être contrainte de croiser régulièrement l’homme qui l’a terrorisée.