La France insoumise appelle la gauche à censurer Sébastien Lecornu «dès l’ouverture de la session parlementaire»

LFI entend déposer la motion de censure à la reprise des débats parlementaires. [LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo]
Par CNEWS
Publié le

La France insoumise a annoncé ce mercredi qu'elle déposera une motion de censure à l'encontre de Sébastien Lecornu, dès la reprise de la session parlementaire, prévue le 1er octobre. 

Les négociations ne semblent pas avoir été du goût de la gauche. La France insoumise a indiqué ce mercredi qu'elle déposera une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui n'a pour l'heure pas constitué son gouvernement. 

«Sébastien Lecornu n'a pris aucun engagement pour l'abrogation de la réforme des retraites ou l'abandon du plan d'austérité de François Bayrou [...] Une motion de censure sera déposée dès l'ouverture de la session parlementaire», a écrit le groupe de députés insoumis sur X. 

Alors qu'il recevait ce mercredi matin l'intersyndicale à Matignon, le successeur de François Bayrou n'a visiblement pas convaincu ces derniers, quant à l'orientation politique qu'il souhaitait insuffler via son prochain gouvernement. 

«Un tel mépris des revendications sociales, au lendemain des grandes mobilisations populaires des 10 et 18 septembre, est signe de la volonté du macronisme de poursuivre coûte que coûte sa politique au service des ultra-riches et des grandes entreprises», précise le communiqué. 

LFI entend proposer aux autres groupes qui composent la gauche à l'Assemblée nationale d'adhérer à cette motion de censure. 

LFISébastien LecornuPremier ministrePolitique

