Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

L'édito de Pascal Praud : «France Télévisions est un scandale français qui coûte cher aux contribuables»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«France Télévisions est un scandale français qui coûte cher aux contribuables», a souligné Pascal Praud, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce mercredi sur CNEWS, pointant du doigt le groupe audiovisuel français.

 

 

 

Pascal PraudEditorialFrance Télévisionsaudiovisuel

À suivre aussi

L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron, comme toujours, fait fi des avis, des institutions et de l'opinion»
L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron reconnaîtra l'Etat de Palestine deux ans après le pogrom du Hamas»
L’édito de Pascal Praud : «Pauvre France gouvernée par des mercenaires dont la seule boussole est l’intérêt personnel»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités