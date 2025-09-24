Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Trois départements ont été placés en vigilance jaune aux orages ce mercredi par Météo France.

Prudence. Ce mercredi, trois départements font l'objet d'une alerte jaune pour des risques d'orages.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes.

Cette vigilance sera en vigueur de 12h à 18h.

Par ailleurs, les Ardennes sont de leur côté placés en vigilance jaune pour pluie-inondation, de 6h à midi ce mercredi.

Enfin, la Moselle est, elle, concernée jusqu'à au moins demain jeudi par une alerte jaune aux crues.