Paris : un homme de 61 ans se rend à la police après avoir égorgé sa compagne

Un crime atroce. Un homme de 61 ans a prévenu la police après avoir égorgé sa compagne dans le 20e arrondissement de la capitale, a indiqué mercredi le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour homicide par conjoint.

Selon le parquet, la police a été contactée par cet homme, affirmant être schizophrène, qui a annoncé aux policiers avoir tué sa femme âgée de 60 ans.

Le deuxième district de police judiciaire a été saisi de l'enquête pour homicide par conjoint, a ajouté le ministère public.

96 féminicides en 2023

Une source policière a précisé à l'AFP que l'individu était maculé de sang lors qu'il a été interpellé dans les parties communes de l'immeuble.

La femme, elle, a été retrouvée dans la salle de bain, égorgée. Elle présentait également des entailles sur la cuisse droite et sur la poitrine.

En 2023, 96 femmes ont été victimes d'un féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur.