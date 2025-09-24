Professeure poignardée dans le Bas-Rhin : «Les fouilles montrent leurs limites, ce n'est pas comme ça qu'on va éradiquer la violence», pointe le vice-président du SNALC

«Les fouilles montrent leurs limites, ce n'est pas comme ça qu'on va éradiquer la violence», a pointé Maxime Reppert, vice-président du SNALC, ce mercredi dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, réagissant à l'affaire de la professeure de musique poignardée par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman de Benfeld (Bas-Rhin) ce matin.