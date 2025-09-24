Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Professeure poignardée dans le Bas-Rhin : «Les fouilles montrent leurs limites, ce n'est pas comme ça qu'on va éradiquer la violence», pointe le vice-président du SNALC

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les fouilles montrent leurs limites, ce n'est pas comme ça qu'on va éradiquer la violence», a pointé Maxime Reppert, vice-président du SNALC, ce mercredi dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, réagissant à l'affaire de la professeure de musique poignardée par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman de Benfeld (Bas-Rhin) ce matin. 

ViolenceCollègeAgressionEducation Nationalefouille

À suivre aussi

Violences, privations de nourriture... : un homme arrêté après avoir séquestré quatre personnes dans son sous-sol pendant 10 ans
«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», avance Joseph Thouvenel
L'édito de Pascal Praud : «Qui est ce juge des libertés qui décide de libérer 4 des 5 suspects du lynchage d'un policier à Tourcoing ?»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités