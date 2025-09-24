Professeure poignardée dans le Bas-Rhin : penchants nazis, mentalement fragile... Ce que l'on sait du suspect de 14 ans

Une enseignante a été poignardée par un adolescent de 14 ans dans un collège de Benfeld (Bas-Rhin), mercredi 24 septembre. Le jeune homme, interpellé par les forces de police, était dans une situation de «fragilité scolaire».

Benfeld, une petite commune située à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg, a été le théâtre d'une agression sauvage ce mercredi.

C’est dans le collège Robert-Schuman de cette ville du Bas-Rhin habituellement sans histoire qu’une enseignante de musique a été agressée à l’arme blanche par un adolescent pendant son cours.

Une collégienne présente lors de l'agression raconte : «On était en cours de musique lorsque ça a toqué à la porte. La professeure a ouvert et l'élève l'a tout de suite agressée. Il l'a frappée au visage. La professeure avait du sang partout au niveau du visage. Puis il est parti. La professeure est rentrée dans la classe pleine de sang. On a hurlé».

Au moment de son interpellation, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau. En arrêt cardio-respiratoire, il a été réanimé et transporté par hélicoptère à l'hôpital de Strasbourg en urgence absolue.

Un profil extrême lié à une enfance difficile

L’agresseur en classe de 3e était scolarisé dans l'établissement. Il était très suivi par l’équipe éducative de l’établissement et était dans une situation de fragilité scolaire. Âgé de 14 ans, le jeune homme avait déjà dans le passé été «contrôlé par les policiers parce qu'il faisait des signes nazis, chantait Erika [chant militaire de la Wehrmacht, ndlr] en cours, des croix gammées, des trucs comme ça», a raconté aux journalistes Florine, une collégienne de 14 ans.

Des faits corroborés par la procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron, qui a souligné que s'il n'avait «pas d’antécédents haineux, le jeune homme était suivi sur le plan éducatif quasiment depuis sa naissance». Et de poursuivre : «Il avait d'abord été placé en famille d’accueil où il a subi des violences de la part de celle-ci. Des violences qui ont abouti à la condamnation de l’assistante familiale. Il a depuis été placé dans un établissement pour suivre sa scolarité dans le collège Robert-Schuman».

En outre, l'adolescent mis en cause «avait un goût pour les armes, pour tout ce qui a trait à la Seconde Guerre Mondiale, avec des références nettes au nazisme, ajoute-t-elle. Cet aspect inquiétait et il avait fait l’objet de mesures éducatives et de sanctions de la part de l’établissement, notamment pour des dessins jugés inquiétants par les personnes qui l’ont pris en charge. Il avait bénéficié d’un suivi psychologique dans le cadre de l’assistance éducative. Enfin, il avait un suivi lié à son handicap, qui lui valait d’ailleurs un soutien particulier au collège».

Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé

Le pronostic vital de la professeure de musique, blessée au visage dans sa classe, n'est pas engagé, a précisé le rectorat de l'académie de Strasbourg. José, 16 ans, ancien élève de l'établissement qui a suivi les cours de l'enseignante, se dit choqué. «Elle a vraiment toujours le sourire, et je comprends pas comment on a pu faire ça à une personne si bienveillante, si gentille», raconte-il.

Une cellule d'urgence a été activée pour accompagner les collégiens et le personnel. Les élèves du cours où a eu lieu l'agression, ont d'abord été confinés dans la salle de classe avant d'être déplacés au foyer du collège. Les autres ont été évacués vers la salle des fêtes de Benfeld, où ils ont pu être récupérés par leurs parents.