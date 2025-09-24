Sondage : près de 8 Français sur 10 souhaitent que les logements HLM soient réservés en priorité aux personnes de nationalité française

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce mercredi 24 septembre, 77% des Français souhaitent que l’attribution des logements sociaux, comme les HLM, soit réservée en priorité aux personnes de nationalité française.

Alors que le Rassemblement national (RN) milite pour réserver en priorité l’attribution des logements sociaux (HLM) aux personnes de nationalité française, un sondage * CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle que près de huit Français sur dix (77%) seraient favorables à cette initiative.

CSA

Dans le détail, les femmes interrogées (77%), comme les hommes (76%) ont exprimé leur volonté de voir une telle mesure mise en place.

Il existe en revanche une plus grande disparité d’opinions sur la question en fonction des classes d’âge. En effet, 87% des 18-24 sont favorables à cette idée contre «seulement» 72% des 65 ans et plus. Parmi les catégories socioprofessionnelles, cette idée est soutenue par 71% des CSP+, 84% des CSP- et 75% des inactifs.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, il existe des divergences extrêmement marquées sur la question. Si les sympathisants de droite (87%), et surtout d’extrême droite (98%) sont très largement favorables à la préférence nationale pour l’attribution des logements sociaux, les sondés qui se revendiquent proches de la gauche sont plus nuancés. Les soutiens des Écologistes ne sont ainsi que 35% à la valider (47% pour le PS et 58% pour LFI).

CSA

Des données à actualiser

C’est une question qui revient dans le débat public : faut-il prioriser l’attribution des logements sociaux (HLM) aux personnes de nationalité française ? C’est la volonté du Rassemblement national, qui a inscrit à plusieurs reprises cette proposition dans ses programmes politiques, notamment à l'occasion des dernières élections législatives, affirmant vouloir faire de la préférence nationale une grande priorité.

Selon les chiffres officiels de l’Insee, qui remontent à 2013, année de la dernière grande «enquête logement» menée par l’Institut, la part des logements sociaux occupés par des familles immigrées est d’environ 19,9%. Elle descend même à environ 12%, selon l'Union sociale pour l'habitat (organisme qui fédère les bailleurs sociaux), si l’on considère uniquement les logements occupés par des familles de nationalité étrangère (une partie des immigrés ayant acquis la nationalité française).

Toujours selon l’Insee, en 2013, la France comptait 2,7 millions de ménages immigrés. Parmi eux, 31% vivaient dans un HLM. Si l’on suppose qu’un ménage occupe un HLM, cela correspond à 837.000 logements sociaux qui étaient occupés par une famille immigrée. Par ailleurs, 25,3 millions de ménages étaient considérés comme «non immigrés». Parmi eux, 14% habitaient un HLM. Environ 3,5 millions de logements sociaux étaient donc occupés par des familles non immigrées.

À cette époque, sur un total d’environ 4,3 millions de logements sociaux, cela suppose qu’environ 80% étaient occupés par des familles non immigrées et environ 20% par des familles immigrées. Au 1er janvier 2024, la France comptait 5,4 millions de HLM. Si l’on opère le même ratio, environ un million d'entre eux étaient occupés par des familles immigrées. Une nouvelle enquête logement étant en cours, il sera bientôt possible de bénéficier d'une mise à jour de ce chiffre.

En attendant, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie s'est lui aussi penché sur cette question et vient apporter un éclairage complémentaire.

S'exprimant sur CNEWS ce mardi, son directeur, Nicolas Pouvreau-Monti estime quant à lui «à 35% la part des immigrés vivant en logement social contre 11% des personnes sans ascendance migratoire».

«Le taux d’occupation en logement social est même de l’ordre de 57% chez les immigrés sénégalais et maliens», a-t-il dit à notre antenne.

D'après l'expert, «la famille qui a droit de façon prioritaire au logement social est la famille monoparentale avec de nombreux enfants. Un type de famille qu’on retrouve souvent dans l’immigration de type sahélienne».

* Sondage réalisé les 23 et 24 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.