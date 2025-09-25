Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Condamnation de Nicolas Sarkozy : Carla Bruni-Sarkozy retire la tête de micro de Mediapart, qui avait révélé l'affaire (vidéo)

Carla et bruni et Nicolas Sarkozy. [© REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le

Carla Bruni a retiré la bonnette du micro de Mediapart et l’a laissée tomber au sol, juste après l’intervention de Nicolas Sarkozy, condamné ce jeudi à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. L'ancien président a clamé son innocence devant la presse dans le cadre de l'affaire du financement libyen, que Mediapart avait révélé en 2011. 

FranceCarla BruniNicolas Sarkozy

À suivre aussi

Mobilisation du 26 septembre : voici les 3 raisons pour lesquelles les agriculteurs veulent bloquer la France
Immigration : plus de 10.000 migrants interceptés à la frontière franco-italienne depuis janvier
La dette publique dépasse désormais les 3.400 milliards d'euros

Ailleurs sur le web

Dernières actualités