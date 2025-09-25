Condamnation de Nicolas Sarkozy : Carla Bruni-Sarkozy retire la tête de micro de Mediapart, qui avait révélé l'affaire (vidéo)

Carla Bruni a retiré la bonnette du micro de Mediapart et l’a laissée tomber au sol, juste après l’intervention de Nicolas Sarkozy, condamné ce jeudi à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. L'ancien président a clamé son innocence devant la presse dans le cadre de l'affaire du financement libyen, que Mediapart avait révélé en 2011.

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l’issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. pic.twitter.com/xiv3XXMSTT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 25, 2025