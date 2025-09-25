Toute l’actu en direct 24h/24
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «Il faut sauver l’Etat de droit», estime l’avocat Alain Jakubowicz

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’avocat Me Alain Jakubowicz a souligné, dans l'émission 180 minutes info, l’importance de «sauver l’État de droit» afin de faire baisser la défiance généralisée des Français envers les institutions. Il a ajouté que la décision de justice rendue ce jeudi par le tribunal de Paris dans l’affaire du financement libyen, condamnant Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison, n’allait pas dans ce sens.

Nicolas SarkozyProcèscondamnation

