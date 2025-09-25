Immigration : plus de 10.000 migrants interceptés à la frontière franco-italienne depuis janvier

Cette année, 10.400 migrants ont été arrêtés en provenance de l'Italie. Un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier. Dans le même temps, on constate une nette hausse du nombre d'étrangers expulsés du territoire, avec déjà 434 cas.

Un passage stratégique de l'immigration clandestine. En France, les forces de l'ordre ont intensifié leurs contrôle dans le sud-est à la frontière italienne, où déjà 10.400 migrants ont été interpellés cette année.

Ces tentatives de passage se font surtout grâce aux trains express régionaux, partant de la ville de Vintimille en Italie et longeant ensuite l'ensemble de la Côte d'Azur.

Depuis le début de l'année, près de 10.400 interpellations de migrants ont été réalisées à la frontière franco-italienne de Menton, un chiffre en baisse de 8% par rapport à l'an dernier.

© CNEWS

Le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, tempère cette statistique au micro de CNEWS : «On ne sait pas combien de migrants échappent à ces interventions. On sait qu'un dispositif plus dense a néanmoins été mis en place ces dernières années à Menton, avec une "Border Force", une coordination plus forte de la police aux frontières, de la gendarmerie et des militaires de l'opération sentinelle». La "Border Force" est une agence responsable des opérations de contrôle frontalier dans les ports aériens, maritimes et ferroviaires du Royaume-Uni.

434 étrangers expulsés du territoire

En outre, 434 étrangers, essentiellement Tunisiens et Géorgiens, ont été expulsés du territoire dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2024. Parmi eux, 238 individus avaient causé des troubles à l'ordre public, 158 sortaient de prison et 12 étaient fichés pour radicalisation.

© CNEWS

«La moitié de la délinquance recensée dans les quartiers des Moulins, à Nice, zone gangrenée par le trafic de drogue, sont le fait d'étrangers en situation irrégulière», rappelle Laurent Hottiaux. D'ici à la fin de l'année, les autorités s'attendent à réaliser autour de 15.000 interceptions de migrants. Un chiffre similaire à 2024 mais loin des 44.000 enregistrés en 2023.