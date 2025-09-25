JO 2024 : cinq hommes jugés ce jeudi pour avoir cyberharcelé la DJ Barbara Butch

Accusés d'avoir envoyé des messages de haine à la DJ Barbara Butch sur les réseaux sociaux après son apparition à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, cinq internautes comparaîtront à Paris, ce jeudi 25 septembre, pour cyberharcèlement.

Cinq prévenus seront jugés ce jeudi 25 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris pour cyberharcèlement contre la DJ et militante française Barbara Butch, qui a reçu une vague de messages haineux pendant et après sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Âgés de 24 à 57 ans, les mis en cause sont poursuivis pour avoir envoyé des messages privés et des menaces sur Instagram entre le 26 et le 30 juillet 2024. La musicienne avait porté plainte trois jours après l'événement.

Une enquête concernant des «messages discriminants à raison de la religion ou [de l']orientation sexuelle» a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH).

Une parodie de «La Cène» de Léonard de Vinci ?

Leslie Barbara Butch mixait dans un tableau intitulé «Festivités», mêlant mode et danse, entourée de drag-queens et de mannequins, avant l'apparition de Philippe Katherine en Dionysos presque nu et peint en bleu.

Philippe Katherine en France: ""S'il n'y avait pas de polémique, ce ne serait pas marrant."

Aux Etats-Unis sur CNN: "Je suis vraiment désolé si ça a pu choquer quelle que personne que ce soit, ce n'était pas du tout l'intention"..

L'hypocrisie..#BFMTV#Cnews#Paris2024#JO2024pic.twitter.com/FkIlcPnP2e — Oxitan (@Oxitan30) July 30, 2024

Cette séquence a suscité l'indignation de l'extrême droite française et internationale, mais également de la Conférence des évêques de France et le Vatican, pour sa prétendue ressemblance à la peinture «La Cène», représentant le dernier repas du Christ avant la Crucifixion par Léonard de Vinci.

Le directeur artistique de la cérémonie, Thomas Jolly, a réfuté toute «volonté de moquerie, de dénigrer quoi que ce soit», expliquant avoir voulu «faire une grande fête païenne reliée aux dieux de l'Olympe».

Selon lui, cette inspiration fait notamment écho à plusieurs œuvres classiques comme «Le Festin des dieux» de Jan Harmensz van Bijlert, incluant Dionysos au premier plan et Apollon couronné au second. «J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie», a-t-il insisté.

«Un symbole de sensibilisation et de pédagogie»

Musicienne ouvertement lesbienne et militante féministe engagée, l'artiste avait jugé être «la cible d'un énième cyberharcèlement - particulièrement violent», dans un message sur Instagram.

«Barbara Butch incarne un message de résilience clair : son droit d'exister et de prendre sa place dans l'espace public, sans s'excuser de ce qu'elle est», a réagi Audrey Msellati, son avocate, auprès de l'AFP.

Sa cliente assistera à l'audience, qu'elle considère comme «un symbole de sensibilisation et de pédagogie» sur l'impact réel de ces actes «au travers d'écrans interposés».

D'autres artistes impliqués dans la cérémonie d'ouverture ont également été victimes de cyberharcèlement, dont Thomas Jolly. Sept personnes poursuivies pour lui avoir envoyé des messages haineux ont été condamnées en mai à des amendes et à des peines de prison avec sursis.