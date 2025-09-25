Lyon : la mairie retire le drapeau palestinien de son fronton après une décision de justice

La mairie de Lyon a annoncé se «conformer» à la décision de justice, ordonnant le retrait du drapeau palestinien qui avait été hissé sur l'hôtel de ville lundi, jour de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France.

La mairie écologiste de Lyon a annoncé, ce jeudi, se «conformer» à la décision de justice lui ordonnant de retirer le drapeau palestinien qui avait été hissé, lundi, au fronton de l’hôtel de ville pour accompagner la décision de la France de reconnaître l’État de Palestine à New York (États-Unis).

Saisi en référé par la préfète du Rhône, le tribunal administratif (TA) a estimé dans son ordonnance que le pavoisement du drapeau palestinien portait «une atteinte grave à la neutralité des services publics», et enjoint la mairie de retirer «sans délai» le drapeau palestinien sur son fronton et de ceux accrochés à des «mairies annexes».

Dans un communiqué, la municipalité a ainsi affirmé «prendre acte» de la décision du TA et «s’y conformer». Néanmoins, la Ville de Lyon «se réserve le droit de faire appel à cette décision».

Une cinquantaine de mairies concernées

Les drapeaux palestiniens avaient été enlevés jeudi «dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux harkis», et ne «seront donc pas remis», est-il ajouté dans ce communiqué.

Comme à Lyon, plus d’une cinquantaine d’autres municipalités dirigées par la gauche avaient hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie en début de semaine.

Le ministère de l'Intérieur avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, de non-ingérence dans la politique internationale de la France et du risque de «troubles graves» à l'ordre public.