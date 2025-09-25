Toute l’actu en direct 24h/24
«On ne peut pas laisser l'avenir du peuple entre les mains de quelques juges irresponsables», tacle Pierre Lellouche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On ne peut pas laisser l'avenir du peuple entre les mains de quelques juges irresponsables» a fustigé Pierre Lellouche dans l'émission Punchline, réagissant à la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. L'ancien ministre est revenu sur la nécessité d'une justice sans couleur politique.

FranceNicolas SarkozyJustice

