Orne : une alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'une adolescente de 12 ans, un suspect recherché

Une adolescente de 12 ans a été enlevée à Dompierre dans l'Orne mercredi soir. Une alerte enlèvement a été déclenchée ce jeudi. Le suspect, recherché, est un homme de 34 ans.

Une disparition des plus inquiétantes. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché, ce jeudi 25 septembre, pour retrouver une adolescente de 12 ans enlevée la veille au soir dans l'Orne. Un suspect de 34 ans est actuellement recherché, précise le ministère de la Justice.

L'individu en question utiliserait un véhicule Citroën C5 gris foncé, emprunté au père de la mineure, le jour-même de la disparition.

Enquête ouverte

Selon un communiqué consulté par CNEWS, l'enquête a démontré des «relations entre la mineure et un ami de son père, né en 1991 et déjà condamné notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans, et de menace de mort réitérée». Le communiqué précise également que l'homme en question «bénéficie d'une mesure de tutelle».

Photo de la jeune fille disparue. @ Gendarmerie nationale

«Le véhicule était localisé à 3h30 sur la RN 175, à proximité d'Avranches, dans le sens Caen vers Rennes. Le téléphone du mis en cause était localisé dans la région de Rennes à 4h46», précise le communiqué.

Il y est également indiqué «qu'une enquête en flagrance du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans est en cours». Elle a été confiée par le parquet d'Argentan à la section de recherches de Caen et à la brigade de recherches de Domfront en Poiraie.