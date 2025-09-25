Paris : 288 personnes installées dans un campement au niveau de la promenade urbaine mises à l'abri

Plusieurs centaines de personnes «dormant à la rue», dans un campement parisien, ont été prises en charge par la préfecture de la région d’Île-de-France et la préfecture de Paris. Des cas de tuberculose avaient été détectés dans ce camp.

Alors que les nuits se rafraîchissent, une large opération a été menée, ce jeudi 25 septembre, afin de mettre à l’abri «des personnes dormant à la rue» dans un campement. Ce dernier se situait au niveau de la promenade urbaine, dans les secteurs parisiens de Stalingrad, Jaurès et la Chapelle.

D’après un communiqué du préfet de la région d’Île-de-France, qui détaille cette large opération, le campement, par sa situation et sa taille, devenait «préoccupant».

Au total, 288 personnes ont été prises en charge par la préfecture de la région d’Île-de-France, la préfecture de Paris, avec le concours de la préfecture de police, la Ville de Paris et les associations partenaires.

Un accompagnement social et administratif

Dans le détail, 206 personnes ont été orientées vers des structures d’accueil temporaires en Île-de-France, et 82 personnes vers des structures d’accueil temporaires en dehors de la région.

Ces placements ont été réalisés «sur le principe du volontariat», précise le communiqué, qui ne précise pas le nombre total des occupants du campement.

«L’accueil dans ces structures permet de proposer un hébergement stable à ces personnes», ajoute le préfet de la région d’Île-de-France. Ces personnes bénéficieront d’un accompagnement social et administratif et seront, par la suite, orientées vers d’autres structures d’hébergement.

Avant l’opération, des cas de personnes suspectées de tuberculose avaient été pris en charge par l’ARS Île-de-France.