Rachida Dati : qu'est-ce que la «nouvelle méthode pour Paris», prônée par la ministre en vue de 2026 ?

Rachida Dati entend réduire les dépenses liées au fonctionnement de la mairie de Paris en encadrant davantage la masse salariale. [©Eliot Blondet/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Rachida Dati a présenté mercredi sa méthode pour réduire les dépenses de Paris et rétablir les comptes, alors qu'elle espère briguer l'Hôtel de Ville en 2026. 

Une nouvelle façon de procéder mise en avant par la maire du 7e. Alors qu'un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France vient d'être rendu public et alerte sur des dépenses colossales de la Ville de Paris, ainsi que sur l'augmentation de la dette entre 2021 et 2024, Rachida Dati a proposé une nouvelle méthode, qu'elle compte imposer dès l'an prochain. 

En effet, la maire du 7e et actuelle ministre de la Culture, candidate déclarée pour prendre la suite d'Anne Hidalgo à l'Hôtel de Ville, a indiqué vouloir «redresser les finances» de Paris. Pour ce faire, elle entend réduire les dépenses liées au fonctionnement de la mairie en encadrant davantage la masse salariale. 

La candidate LR aspire également à abaisser «la dépendance à la dette, en réorientant les investissements vers les priorités essentielles : propreté, sécurité, entretien de la voirie et du patrimoine, écoles, crèches, équipements sportifs et culturels», alors que la dette propre à la Ville est passée de 6,47 milliards d'euros début 2021 à 8,6 milliards d'euros fin 2024, selon le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France. 

Rapport annuel de performance budgétaire 

La responsable de 59 ans a aussi promis qu'en cas d'élection à la mairie de Paris, elle apporterait davantage de clarté et de transparence sur la gestion des finances de la Ville par rapport à la précédente mandature. Il faut «restaurer la transparence démocratique, en publiant un rapport annuel de performance budgétaire clair et compréhensible par tous», a-t-elle expliqué. 

A cela s'ajouterait un Plan pluriannuel d'investissement (PPI) présenté chaque année au Conseil de Paris, et, in fine, aux Parisiens. 

«Mon ambition est claire : remettre de l’ordre dans les finances de Paris pour investir dans l’avenir des Parisiens, et non dans les dettes du passé ou les voyages de la maire sortante», a-t-elle ironiquement ajouté, quelques jours après la publication dans la presse des notes de frais de déplacement et de représentation d'Anne Hidalgo. 

Depuis, l'édile PS a annoncé avoir déposé plainte contre X pour «dénonciation calomnieuse», après les révélations de l'association Transparence citoyenne dans lesquelles des frais de 75.000 euros de vêtements lui ont été imputés, selon les calculs de l'AFP réalisés à partir des données disponibles sur le site.  

Sur le même sujet «Depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo en 2014 à la mairie de Paris, la dette de la ville a augmenté de 120%», dénonce Thomas Bonnet Lire

Pour l'heure, Anne Hidalgo n'a pas réagi suite à la publication du rapport de la CRC, qui démontre de manière chiffrée un passage de 4,18 milliards de dette en 2014, à 9,3 milliards fin 2024, soit plus de 120%.

